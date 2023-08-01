Максимова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1930
Сын: Максимов Анатолий Матвеевич
Отец ребёнка: Максимов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Максимов Леонид Матвеевич
Отец ребёнка: Максимов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Максимов Сергей Матвеевич
Отец ребёнка: Максимов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Максимов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Гизатуллина Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Максимов Матвей Алексеевич
Смерть
Неизвестно