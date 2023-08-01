Максимова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1930

Сын: Максимов Анатолий Матвеевич

Отец ребёнка: Максимов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Максимов Леонид Матвеевич

Отец ребёнка: Максимов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Максимов Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Максимов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Максимов Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Максимов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Гизатуллина Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Максимов Матвей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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