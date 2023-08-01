Максимов Леонид Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Максимов Матвей Алексеевич
Мать: Максимова Вера
Рождение ребёнка
1960
Сын: Максимов Геннадий Леонидович
Мать ребёнка: Максимова Анна
Рождение ребёнка
1962
Мать ребёнка: Максимова Анна
Рождение ребёнка
1965
Сын: Максимов Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Максимова Анна
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Альтеева Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Максимова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Анна
Смерть
Неизвестно