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Максимов Леонид Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Максимов Матвей Алексеевич

Мать: Максимова Вера

Рождение ребёнка
1960

Сын: Максимов Геннадий Леонидович

Мать ребёнка: Максимова Анна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Максимов Олег Леонидович

Мать ребёнка: Максимова Анна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Максимов Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Максимова Анна

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Альтеева Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Максимова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Анна

Смерть
Неизвестно
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