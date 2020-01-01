Нагаткина (Серебрякова) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович
Рождение ребёнка
24.06.1820
Сын: Нагаткин Борис Николаевич
Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Нагаткин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович
Рождение ребёнка
23.02.1823
Сын: Нагаткин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович
Рождение ребёнка
02.02.1825
Сын: Нагаткин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович
Рождение ребёнка
13.12.1827
Дочь: Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович
Рождение ребёнка
17.09.1829
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Петрова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович
Рождение ребёнка
15.05.1837
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович
Работа или профессия
Неизвестно