Нагаткина (Серебрякова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаткина (Серебрякова) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович

Рождение ребёнка
24.06.1820

Сын: Нагаткин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Нагаткин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович

Рождение ребёнка
23.02.1823

Сын: Нагаткин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович

Рождение ребёнка
02.02.1825

Сын: Нагаткин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович

Рождение ребёнка
13.12.1827

Дочь: Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович

Рождение ребёнка
17.09.1829

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Петрова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович

Рождение ребёнка
15.05.1837

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Нагаткин Николай Борисович

Работа или профессия
Неизвестно
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