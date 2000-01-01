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Нагаткин Борис Николаевич
Нагаткин Борис Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1820
Пол
Мужской
Отец
Нагаткин Николай Борисович
1782 г.р.
Мать
Нагаткина (Серебрякова) Екатерина Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1820
Отец:
Нагаткин Николай Борисович
Мать:
Нагаткина Екатерина Дмитриевна
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