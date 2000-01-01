Нагаткин Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагаткин Борис Николаевич

Нагаткин Борис Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1820

Отец: Нагаткин Николай Борисович

Мать: Нагаткина Екатерина Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close