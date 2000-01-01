Петрова (Нагаткина) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
03.02.1855
Отец ребёнка: Петров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1857
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Петров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1859
Дочь: Пополутова Мария Петровна
Отец ребёнка: Петров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1861
Отец ребёнка: Петров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1863
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Петров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1870
Дочь: Арнольд Ольга Петровна
Отец ребёнка: Петров Пётр Иванович
село Троицкое