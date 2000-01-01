Петрова (Нагаткина) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Нагаткина) Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Нагаткин Николай Борисович

Мать: Нагаткина Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.02.1855

Сын: Петров Николай Петрович

Отец ребёнка: Петров Пётр Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1857

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Петров Пётр Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1859

Дочь: Пополутова Мария Петровна

Отец ребёнка: Петров Пётр Иванович

Рождение ребёнка
26.09.1861

Сын: Петров Сергей Петрович

Отец ребёнка: Петров Пётр Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1863

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Петров Пётр Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1870

Дочь: Арнольд Ольга Петровна

Отец ребёнка: Петров Пётр Иванович

село Троицкое
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