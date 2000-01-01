Арнольд (Петрова) Ольга Петровна
Место рождениясело Троицкое
Дата рождения06.07.1870
Дата смерти02.01.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1870
Отец: Петров Пётр Иванович
село Троицкое
Рождение ребёнка
24.01.1890
Дочь: Арнольд Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Арнольд Владимир Густавович
Симбирск
Рождение ребёнка
15.06.1891
Дочь: Панкова Варвара Владимировнв
Отец ребёнка: Арнольд Владимир Густавович
Симбирск
Рождение ребёнка
01.01.1895
Сын: Арнольд Николай Владимирович
Отец ребёнка: Арнольд Владимир Густавович
Симбирск, Всероссийская империя
Смерть
02.01.1920
Красноярск, РСФСР