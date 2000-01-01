Арнольд (Петрова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнольд (Петрова) Ольга Петровна

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Место рождения

село Троицкое

Дата рождения

06.07.1870

Дата смерти

02.01.1920

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1870

Отец: Петров Пётр Иванович

Мать: Петрова Варвара Николаевна

село Троицкое
Рождение ребёнка
24.01.1890

Дочь: Арнольд Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Арнольд Владимир Густавович

Симбирск
Рождение ребёнка
15.06.1891

Дочь: Панкова Варвара Владимировнв

Отец ребёнка: Арнольд Владимир Густавович

Симбирск
Рождение ребёнка
01.01.1895

Сын: Арнольд Николай Владимирович

Отец ребёнка: Арнольд Владимир Густавович

Симбирск, Всероссийская империя
Смерть
02.01.1920
Красноярск, РСФСР
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