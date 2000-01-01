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Арнольд Владимир Густавович

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Место рождения

Гродно, Всероссийская империя

Дата рождения

10.12.1849

Дата смерти

10.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Гродно, Всероссийская империя
Рождение ребёнка
24.01.1890

Дочь: Арнольд Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Арнольд Ольга Петровна

Симбирск
Рождение ребёнка
15.06.1891

Дочь: Панкова Варвара Владимировнв

Мать ребёнка: Арнольд Ольга Петровна

Симбирск
Рождение ребёнка
01.01.1895

Сын: Арнольд Николай Владимирович

Мать ребёнка: Арнольд Ольга Петровна

Симбирск, Всероссийская империя
Смерть
10.01.1920
Красноярск, РСФСР
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