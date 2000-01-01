Арнольд Владимир Густавович
Место рожденияГродно, Всероссийская империя
Дата рождения10.12.1849
Дата смерти10.01.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Гродно, Всероссийская империя
Рождение ребёнка
24.01.1890
Дочь: Арнольд Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Арнольд Ольга Петровна
Симбирск
Рождение ребёнка
15.06.1891
Дочь: Панкова Варвара Владимировнв
Мать ребёнка: Арнольд Ольга Петровна
Симбирск
Рождение ребёнка
01.01.1895
Сын: Арнольд Николай Владимирович
Мать ребёнка: Арнольд Ольга Петровна
Симбирск, Всероссийская империя
Смерть
10.01.1920
Красноярск, РСФСР