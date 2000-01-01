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Петров Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1855

Дата смерти

Около 1899

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1855

Отец: Петров Пётр Иванович

Мать: Петрова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
29.12.1883

Сын: Петров Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Петрова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
01.12.1887

Сын: Петров Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Петрова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
10.07.1890

Дочь: Вельц Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Петрова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
20.08.1894

Сын: Петров Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Петрова Вера Алексеевна

Смерть
Около 1899
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