Петров Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1855
Дата смертиОколо 1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1855
Отец: Петров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1883
Мать ребёнка: Петрова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
01.12.1887
Сын: Петров Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Петрова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
10.07.1890
Дочь: Вельц Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Петрова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
20.08.1894
Мать ребёнка: Петрова Вера Алексеевна
Смерть
Около 1899