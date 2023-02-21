Петрова (Сипайлова) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти17.09.1943
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
29.12.1883
Отец ребёнка: Петров Николай Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1887
Сын: Петров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Петров Николай Петрович
Рождение ребёнка
10.07.1890
Дочь: Вельц Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Петров Николай Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1894
Отец ребёнка: Петров Николай Петрович
Смерть
17.09.1943