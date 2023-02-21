Петрова (Сипайлова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Сипайлова) Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

17.09.1943

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Сипайлов Алексей Егорович

Мать: Сипайлова Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
29.12.1883

Сын: Петров Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1887

Сын: Петров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Рождение ребёнка
10.07.1890

Дочь: Вельц Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1894

Сын: Петров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Смерть
17.09.1943