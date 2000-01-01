(Нагаткина) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Нагаткина) Наталия Николаевна

(Нагаткина) Наталия Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1827

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1827

Отец: Нагаткин Николай Борисович

Мать: Нагаткина Екатерина Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close