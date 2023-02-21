(Нагаткина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нагаткина) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1829

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1829

Отец: Нагаткин Николай Борисович

Мать: Нагаткина Екатерина Дмитриевна

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