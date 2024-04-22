Алексеева (Сироткина) Зоя Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева (Сироткина) Зоя Максимовна

Алексеева (Сироткина) Зоя Максимовна

Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Сироткин Максим Семенович

Мать: Сироткина Мария

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.10.1986

Сын: Алексеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Алексеев Николай

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Алексеев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Николай

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close