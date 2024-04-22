Алексеева (Сироткина) Зоя Максимовна
Место рождения
Дата рождения1956
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Сироткин Максим Семенович
Мать: Сироткина Мария
Рождение ребёнка
29.10.1986
Сын: Алексеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Алексеев Николай
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Алексеев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Николай