Герасимова (Алексеева) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Алексеева) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1956 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Николай

Мать: Алексеева Зоя Максимовна

Рождение ребёнка
Около ?.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Леонид

Рождение ребёнка
30.04.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Леонид

Место жительства
Неизвестно
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