Алексеев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Александр Николаевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

29.10.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

1956 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1986

Отец: Алексеев Николай

Мать: Алексеева Зоя Максимовна

Россия
Рождение ребёнка
03.08.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Татьяна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Татьяна

Место жительства
Неизвестно
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