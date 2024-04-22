Сироткина (Мясова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина (Мясова) Мария

Место рождения

Байглычево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1923

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Байглычево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1952

Сын: Сироткин Николай Максимович

Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1955

Сын: Сироткин Геннадий Максимович

Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Алексеева Зоя Максимовна

Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
24.06.1958

Дочь: Шашкова Альбина Максимовна

Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.10.1960

Дочь: Роза Максимовна

Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Сироткин Александр Максимович

Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.01.1969

Дочь: Михайлова Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сироткин Максим Семенович

Смерть
2008
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