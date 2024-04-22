Сироткина (Мясова) Мария
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
1952
Сын: Сироткин Николай Максимович
Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Сироткин Геннадий Максимович
Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Алексеева Зоя Максимовна
Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович
Рождение ребёнка
24.06.1958
Дочь: Шашкова Альбина Максимовна
Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович
Рождение ребёнка
17.10.1960
Дочь: Роза Максимовна
Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Сироткин Александр Максимович
Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович
Рождение ребёнка
17.01.1969
Дочь: Михайлова Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008