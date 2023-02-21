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Бухаров Василий Мартемьянович

Место рождения

Белая

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Бухаров Андрей Евлампьевич

Мать: не указана

Белая
Рождение ребёнка
1834

Сын: Бухаров Играй Васильевич

Мать ребёнка: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.12.1837

Сын: Бухаров Степан Васильевич

Мать ребёнка: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Белая
Рождение ребёнка
08.04.1843

Сын: Бухаров Егор (ст.)

Мать ребёнка: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Белая
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бухаров Егор (мл.)

Мать ребёнка: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Белая
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бухаров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Белая
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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