Бухаров Василий Мартемьянович
Место рожденияБелая
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Бухаров Андрей Евлампьевич
Белая
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.12.1837
Сын: Бухаров Степан Васильевич
Мать ребёнка: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Белая
Рождение ребёнка
08.04.1843
Сын: Бухаров Егор (ст.)
Мать ребёнка: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Белая
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бухаров Егор (мл.)
Мать ребёнка: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Белая
Рождение ребёнка
1846
Сын: Бухаров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Белая
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно