Бухарова (Совлачева) Евдокия (Авдотья) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова (Совлачева) Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

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Место рождения

Зоркальцева

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Совлачев Фёдор

Мать: не указана

Зоркальцева
Рождение ребёнка
1834

Сын: Бухаров Играй Васильевич

Отец ребёнка: Бухаров Василий Мартемьянович

Рождение ребёнка
19.12.1837

Сын: Бухаров Степан Васильевич

Отец ребёнка: Бухаров Василий Мартемьянович

Белая
Рождение ребёнка
08.04.1843

Сын: Бухаров Егор (ст.)

Отец ребёнка: Бухаров Василий Мартемьянович

Белая
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бухаров Егор (мл.)

Отец ребёнка: Бухаров Василий Мартемьянович

Белая
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бухаров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бухаров Василий Мартемьянович

Белая
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бухаров Василий Мартемьянович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Василий Мартемьянович

Смерть
Неизвестно
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