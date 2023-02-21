Бухарова (Совлачева) Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Место рожденияЗоркальцева
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Совлачев Фёдор
Мать: не указана
Зоркальцева
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Бухаров Василий Мартемьянович
Рождение ребёнка
19.12.1837
Сын: Бухаров Степан Васильевич
Отец ребёнка: Бухаров Василий Мартемьянович
Белая
Рождение ребёнка
08.04.1843
Сын: Бухаров Егор (ст.)
Отец ребёнка: Бухаров Василий Мартемьянович
Белая
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бухаров Егор (мл.)
Отец ребёнка: Бухаров Василий Мартемьянович
Белая
Рождение ребёнка
1846
Сын: Бухаров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бухаров Василий Мартемьянович
Белая
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бухаров Василий Мартемьянович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно