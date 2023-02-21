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Бухаров Егор (мл.)

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Бухаров Василий Мартемьянович

Мать: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Белая
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бухаров Захар Егорович

Мать ребёнка: не указана

Преображенское
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Фекла Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Преображенское
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Матрёна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Преображенское
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мавра Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Преображенское
Рождение ребёнка
1891

Сын: Бухаров Михаил Егорович

Мать ребёнка: не указана

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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