Бухаров Егор (мл.)
Место рожденияБелая
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Белая
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: не указана
Преображенское
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Фекла Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Преображенское
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Матрёна Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Преображенское
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мавра Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Преображенское
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: не указана
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно