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Бухаров Егор (ст.)

Место рождения

Белая

Дата рождения

08.04.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1843

Отец: Бухаров Василий Мартемьянович

Мать: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Белая
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Кириева Анна Егоровна

Мать ребёнка: Бухарова Фекла Степановна

Преображенское
Рождение ребёнка
1872

Сын: Бухаров Андрей Егорович

Мать ребёнка: Бухарова Фекла Степановна

Преображенское
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бухаров Михаил Егорович

Мать ребёнка: Бухарова Фекла Степановна

Преображенское
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бухаров Герасим Егорович

Мать ребёнка: Бухарова Фекла Степановна

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Фекла Степановна

Смерть
Неизвестно
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