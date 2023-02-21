Бухаров Егор (ст.)
Место рожденияБелая
Дата рождения08.04.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1843
Белая
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Кириева Анна Егоровна
Мать ребёнка: Бухарова Фекла Степановна
Преображенское
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Бухарова Фекла Степановна
Преображенское
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Бухарова Фекла Степановна
Преображенское
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Бухарова Фекла Степановна
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно