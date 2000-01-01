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Бухарова Фекла Степановна

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Место рождения

Аремзянское

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Аремзянское
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Кириева Анна Егоровна

Отец ребёнка: Бухаров Егор (ст.)

Преображенское
Рождение ребёнка
1872

Сын: Бухаров Андрей Егорович

Отец ребёнка: Бухаров Егор (ст.)

Преображенское
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бухаров Михаил Егорович

Отец ребёнка: Бухаров Егор (ст.)

Преображенское
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бухаров Герасим Егорович

Отец ребёнка: Бухаров Егор (ст.)

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Егор (ст.)

Смерть
Неизвестно
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