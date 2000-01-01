Бухарова Фекла Степановна
Место рожденияАремзянское
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Аремзянское
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Кириева Анна Егоровна
Отец ребёнка: Бухаров Егор (ст.)
Преображенское
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Бухаров Егор (ст.)
Преображенское
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Бухаров Егор (ст.)
Преображенское
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Бухаров Егор (ст.)
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухаров Егор (ст.)
Смерть
Неизвестно