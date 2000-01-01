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Бухаров Играй Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Бухаров Василий Мартемьянович

Мать: Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Смерть
1836
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