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Бухаров Играй Васильевич
Бухаров Играй Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
1836
Пол
Мужской
Отец
Бухаров Василий Мартемьянович
1805 г.р.
Мать
Бухарова (Совлачева) Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
МЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Бухаров Василий Мартемьянович
Мать:
Бухарова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Смерть
1836
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