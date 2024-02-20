Грек Павел Васильевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Грек Василий Андреевич
Мать: Грек Дарья
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафия Павловна
Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Параскева Павловна
Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1839
Сын: Грек Михаил Павлович
Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842
Сын: Грек Сазон Павлович
Мать ребёнка: Грек Елизавета Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843
Сын: Грек Иван Павлович
Мать ребёнка: Грек Елизавета Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845
Сын: Грек Илья Павлович
Мать ребёнка: Грек Елизавета Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грек Елизавета Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грек 1-Й Брак
Смерть
Неизвестно