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Грек Павел Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Грек Василий Андреевич

Мать: Грек Дарья

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафия Павловна

Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Параскева Павловна

Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1839

Сын: Грек Михаил Павлович

Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842

Сын: Грек Сазон Павлович

Мать ребёнка: Грек Елизавета Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843

Сын: Грек Иван Павлович

Мать ребёнка: Грек Елизавета Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845

Сын: Грек Илья Павлович

Мать ребёнка: Грек Елизавета Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек Елизавета Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек 1-Й Брак

Смерть
Неизвестно
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