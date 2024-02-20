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Грек Михаил Павлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Грек Павел Васильевич

Мать: Грек 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.01.1872

Дочь: Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.05.1874

Сын: Грек Игнат Михайлович

Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.09.1874

Сын: Грек Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.09.1875

Сын: Грек Иван Михайлович

Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.11.1879

Дочь: Олимпиада Михайловна

Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.11.1881

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Диброва София Михайловна

Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек Стефанида Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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