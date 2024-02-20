Грек Михаил Павлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1839
Отец: Грек Павел Васильевич
Мать: Грек 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.01.1872
Дочь: Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.05.1874
Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.09.1874
Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.09.1875
Сын: Грек Иван Михайлович
Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.11.1879
Дочь: Олимпиада Михайловна
Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.11.1881
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Диброва София Михайловна
Мать ребёнка: Грек Стефанида Афанасьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно