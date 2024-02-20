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Грек Василий Андреевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1775

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Грек Андрей Алексеевич

Мать: Грек Ксения Павловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1804

Сын: Грек Павел Васильевич

Мать ребёнка: Грек Дарья

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1809

Сын: Грек Кондрат Васильевич

Мать ребёнка: Грек Дарья

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814

Сын: Грек Родион Васильевич

Мать ребёнка: Грек Дарья

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Грек Дарья

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Грек Дарья

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1831
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Грек Дарья

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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