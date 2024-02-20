Грек Василий Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1775
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Грек Андрей Алексеевич
Мать: Грек Ксения Павловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Грек Дарья
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Грек Дарья
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Грек Дарья
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Грек Дарья
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Грек Дарья
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1831
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Грек Дарья
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука