Грек Андрей Алексеевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1744
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Грек Алексей
Мать: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Цымбалюк Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1770
Жена: Грек Ксения Павловна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1772
Сын: Грек Остап Андреевич
Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.08.1782
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-578, м/к-1782г.,кадр-467,лист-386,зап-31
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Феодосия Андреевна
Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1808
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука