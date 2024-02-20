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Грек Андрей Алексеевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1744

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Грек Алексей

Мать: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Цымбалюк Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1770

Жена: Грек Ксения Павловна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1772

Сын: Грек Остап Андреевич

Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1773

Сын: Грек Евстафий Андреевич

Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775

Сын: Грек Василий Андреевич

Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781

Сын: Грек Никита Андреевич

Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.08.1782

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-578, м/к-1782г.,кадр-467,лист-386,зап-31
Рождение ребёнка
1788

Сын: Грек Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Феодосия Андреевна

Мать ребёнка: Грек Ксения Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1808
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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