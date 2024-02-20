Грек Михаил Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1788
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Грек Андрей Алексеевич
Мать: Грек Ксения Павловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
1807
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука