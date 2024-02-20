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Грек Михаил Андреевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1788

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Грек Андрей Алексеевич

Мать: Грек Ксения Павловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
1807
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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