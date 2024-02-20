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Грек Алексей

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1738

Сын: Грек Семен Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/ , Ф - 1989г.,исп.росп.-1799г.кадр-431,лист-421,зап-13
Рождение ребёнка
1744

Сын: Грек Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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