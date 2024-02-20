Грек Алексей
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/ , Ф - 1989г.,исп.росп.-1799г.кадр-431,лист-421,зап-13
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно