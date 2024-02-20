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(Грек) Евдокия Андреевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

06.08.1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1744 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1782

Отец: Грек Андрей Алексеевич

Мать: Грек Ксения Павловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-578, м/к-1782г.,кадр-467,лист-386,зап-31
Крещение
06.08.1782
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские гос.крестьяне : Александр Антонович Шибалкин и Сидора Зубенко жена - Анна Степановна
Смерть
Неизвестно
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