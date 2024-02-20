(Грек) Евдокия Андреевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения06.08.1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1782
Отец: Грек Андрей Алексеевич
Мать: Грек Ксения Павловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-578, м/к-1782г.,кадр-467,лист-386,зап-31
Крещение
06.08.1782
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские гос.крестьяне : Александр Антонович Шибалкин и Сидора Зубенко жена - Анна Степановна
Смерть
Неизвестно