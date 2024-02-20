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Грек Дарья

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804

Сын: Грек Павел Васильевич

Отец ребёнка: Грек Василий Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1809

Сын: Грек Кондрат Васильевич

Отец ребёнка: Грек Василий Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814

Сын: Грек Родион Васильевич

Отец ребёнка: Грек Василий Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Грек Василий Андреевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Грек Василий Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Грек Василий Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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