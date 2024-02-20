Грек Дарья
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Грек Василий Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Грек Василий Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Грек Василий Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Грек Василий Андреевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Грек Василий Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Грек Василий Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно