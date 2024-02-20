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Грек Елизавета Даниловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842

Сын: Грек Сазон Павлович

Отец ребёнка: Грек Павел Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843

Сын: Грек Иван Павлович

Отец ребёнка: Грек Павел Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845

Сын: Грек Илья Павлович

Отец ребёнка: Грек Павел Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грек Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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