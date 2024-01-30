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Koorhan Richard (Rafael)

Место рождения

Kremenchuk Ukraine

Дата рождения

Около 05.09.1885

Дата смерти

?.12.1965

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.09.1885

Отец: Курган (Корган) Соломон

Мать: Koorhan (Helkin) Evea

Бракосочетание
19.05.1906

Жена: (Lipnick) Beatrice

Рождение ребёнка
28.04.1907

Сын: Koorhan Irving (Isadore)

Мать ребёнка: (Lipnick) Beatrice

Рождение ребёнка
15.08.1910

Сын: Koorhan Murray (Morris)

Мать ребёнка: (Lipnick) Beatrice

Рождение ребёнка
13.12.1916

Сын: Koorhan Arthur

Мать ребёнка: (Lipnick) Beatrice

Рождение ребёнка
20.06.1925

Дочь: (Koorhan) Eleanor

Мать ребёнка: (Lipnick) Beatrice

Смерть
?.12.1965

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