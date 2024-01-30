Koorhan Richard (Rafael)
Место рожденияKremenchuk Ukraine
Дата рожденияОколо 05.09.1885
Дата смерти?.12.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.09.1885
Отец: Курган (Корган) Соломон
Мать: Koorhan (Helkin) Evea
Бракосочетание
19.05.1906
Жена: (Lipnick) Beatrice
Рождение ребёнка
28.04.1907
Мать ребёнка: (Lipnick) Beatrice
Рождение ребёнка
15.08.1910
Мать ребёнка: (Lipnick) Beatrice
Рождение ребёнка
13.12.1916
Сын: Koorhan Arthur
Мать ребёнка: (Lipnick) Beatrice
Рождение ребёнка
20.06.1925
Дочь: (Koorhan) Eleanor
Мать ребёнка: (Lipnick) Beatrice
Смерть
?.12.1965