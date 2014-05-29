(Koorhan) Eleanor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Koorhan) Eleanor

Место рождения

Stamford CT

Дата рождения

20.06.1925

Дата смерти

29.05.2014

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1925

Отец: Koorhan Richard (Rafael)

Мать: (Lipnick) Beatrice

Бракосочетание
07.06.1946

Муж: Bakalar Adolph «Babe»

Рождение ребёнка
25.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bakalar Adolph «Babe»

Рождение ребёнка
10.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bakalar Adolph «Babe»

Рождение ребёнка
22.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bakalar Adolph «Babe»

Рождение ребёнка
09.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bakalar Adolph «Babe»

Смерть
29.05.2014
Похороны
Неизвестно

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