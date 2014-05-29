(Koorhan) Eleanor
Место рожденияStamford CT
Дата рождения20.06.1925
Дата смерти29.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1925
Отец: Koorhan Richard (Rafael)
Мать: (Lipnick) Beatrice
Бракосочетание
07.06.1946
Рождение ребёнка
25.05.1949
Рождение ребёнка
10.12.1950
Рождение ребёнка
22.04.1953
Рождение ребёнка
09.10.1956
Смерть
29.05.2014
Похороны
Неизвестно