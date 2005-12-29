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Koorhan Murray (Morris)

Место рождения

New York NY

Дата рождения

15.08.1910

Дата смерти

29.12.2005

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1910

Отец: Koorhan Richard (Rafael)

Мать: (Lipnick) Beatrice

Рождение ребёнка
22.08.1938

Дочь: Stearn (Koorhan) Carole Gail

Мать ребёнка: Koorhan (Klahr) Dinny

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Koorhan (Klahr) Dinny

Рождение ребёнка
29.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.12.2005

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