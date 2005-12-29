Koorhan Murray (Morris)
Место рожденияNew York NY
Дата рождения15.08.1910
Дата смерти29.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1910
Отец: Koorhan Richard (Rafael)
Мать: (Lipnick) Beatrice
Рождение ребёнка
22.08.1938
Дочь: Stearn (Koorhan) Carole Gail
Мать ребёнка: Koorhan (Klahr) Dinny
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Koorhan (Klahr) Dinny
Рождение ребёнка
29.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.12.2005