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Яков Ефимович

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Место рождения

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: Ксения Михайловна

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Бобылев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья Никитична

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бобылев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья Никитична

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Бобылев Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья Никитична

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бобылев Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья Никитична

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Никитична

Смерть
Неизвестно
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