Яков Ефимович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
1865
Сын: Бобылев Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Прасковья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Никитична
Смерть
Неизвестно