Прасковья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Бобылев Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Ефимович
Смерть
Неизвестно