Прасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бобылев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Ефимович

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бобылев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Ефимович

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Бобылев Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Ефимович

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бобылев Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Ефимович

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Ефимович

Смерть
Неизвестно
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