Бобылев Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Яков Ефимович
Мать: Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
09.01.1869 ст.
Дочь: Бобылева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Бобылева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
10.03.1870 ст.
Дочь: Бобылева Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Бобылева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
12.03.1874 ст.
Дочь: Бобылева Дарья Петровна
Мать ребёнка: Бобылева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.
Дочь: Бобылева Александра Петровна
Мать ребёнка: Бобылева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
23.01.1883 ст.
Сын: Бобылев Григорий Петрович
Мать ребёнка: Бобылева Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно