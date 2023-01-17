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Бобылев Петр Яковлевич

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Место рождения

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Яков Ефимович

Мать: Прасковья Никитична

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1869 ст.

Дочь: Бобылева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Бобылева Екатерина Николаевна

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1870 ст.

Дочь: Бобылева Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Бобылева Екатерина Николаевна

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1874 ст.

Дочь: Бобылева Дарья Петровна

Мать ребёнка: Бобылева Екатерина Николаевна

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.

Дочь: Бобылева Александра Петровна

Мать ребёнка: Бобылева Екатерина Николаевна

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1883 ст.

Сын: Бобылев Григорий Петрович

Мать ребёнка: Бобылева Екатерина Николаевна

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобылева Екатерина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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