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Евстигней Игнатьевич

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Место рождения

Садковская Слобода, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

04.08.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Садковская Слобода, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1836 ст.

Дочь: Моханькова Параскева Евсигнеевна

Мать ребёнка: Иульяния Панкратовна

Садковская Слобода, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
07.10.1934 ст.

Жена: Иульяния Панкратовна

Костыри, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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