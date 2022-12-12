Евстигней Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1836 ст.
Дочь: Моханькова Параскева Евсигнеевна
Мать ребёнка: Иульяния Панкратовна
Бракосочетание
07.10.1934 ст.
Жена: Иульяния Панкратовна
Костыри, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно