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Иульяния Панкратовна

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Место рождения

Костыри, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панкратий Афанасьевич

Мать: не указана

Костыри, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1836 ст.

Дочь: Моханькова Параскева Евсигнеевна

Отец ребёнка: Евстигней Игнатьевич

Садковская Слобода, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
07.10.1934 ст.

Муж: Евстигней Игнатьевич

Костыри, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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