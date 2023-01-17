Иульяния Панкратовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панкратий Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1836 ст.
Дочь: Моханькова Параскева Евсигнеевна
Отец ребёнка: Евстигней Игнатьевич
Садковская Слобода, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
07.10.1934 ст.
Муж: Евстигней Игнатьевич
Смерть
Неизвестно