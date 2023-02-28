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Моханькова Параскева Евсигнеевна

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Место рождения

Садковская Слобода, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

23.10.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.10.1834 ст.

Муж: не указан

Костыри, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
23.10.1836 ст.

Отец: Евстигней Игнатьевич

Мать: Иульяния Панкратовна

Садковская Слобода, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1871 ст.

Дочь: Рудакова Александра Романовна

Отец ребёнка: Маханьков Роман Матвеевич

Доброселье, Костыревская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маханьков Роман Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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