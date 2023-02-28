Моханькова Параскева Евсигнеевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.10.1834 ст.
Муж: не указан
Костыри, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
23.10.1836 ст.
Отец: Евстигней Игнатьевич
Мать: Иульяния Панкратовна
Рождение ребёнка
18.03.1871 ст.
Дочь: Рудакова Александра Романовна
Отец ребёнка: Маханьков Роман Матвеевич
Доброселье, Костыревская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно