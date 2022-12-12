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Погодин Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1890

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1890

Отец: Погодин Андрей Владимирович

Мать: Екатерина Кузьмина

Рождение ребёнка
1921

Сын: Погодин Александр Иванович

Мать ребёнка: Погодина Александра Ивановна

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Погодин Николай Иванович

Мать ребёнка: Погодина Александра Ивановна

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
24.12.1928

Дочь: Солёнова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Погодина Александра Ивановна

Смерть
1934
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