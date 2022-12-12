Погодин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1890
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1890
Отец: Погодин Андрей Владимирович
Мать: Екатерина Кузьмина
Рождение ребёнка
1921
Сын: Погодин Александр Иванович
Мать ребёнка: Погодина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Погодина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1928
Дочь: Солёнова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Погодина Александра Ивановна
Смерть
1934