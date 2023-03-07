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Погодин Николай Иванович

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Место рождения

Черное, Балашиха, Московская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Погодин Иван Андреевич

Мать: Погодина Александра Ивановна

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погодина Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
02.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погодина Антонина Васильевна

Смерть
1992
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