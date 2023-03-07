Погодин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погодина Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
02.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погодина Антонина Васильевна
Смерть
1992