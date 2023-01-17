Погодина (Кострова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодина (Кострова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Костров Иван Иванович

Мать: Кострова Агриппина Матвеева

Бракосочетание
20.01.1908

Муж: Маркочев Сергей Михайлович

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Маркочев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Маркочев Сергей Михайлович

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
09.07.1910

Дочь: Корсакова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Маркочев Сергей Михайлович

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Бокова Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Маркочев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Погодин Александр Иванович

Отец ребёнка: Погодин Иван Андреевич

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Погодин Николай Иванович

Отец ребёнка: Погодин Иван Андреевич

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
24.12.1928

Дочь: Солёнова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Погодин Иван Андреевич

Смерть
1957
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