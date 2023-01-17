Погодина (Кострова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Костров Иван Иванович
Бракосочетание
20.01.1908
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1909
Сын: Маркочев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Маркочев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
09.07.1910
Дочь: Корсакова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Маркочев Сергей Михайлович
Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Бокова Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Маркочев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Погодин Александр Иванович
Отец ребёнка: Погодин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Погодин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.12.1928
Дочь: Солёнова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Погодин Иван Андреевич
Смерть
1957