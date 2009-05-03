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Иващенко Илья Порфирьевич

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

26.12.1927

Дата смерти

03.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1927

Отец: Иващенко Порфирий Иванович

Мать: Иващенко Евдокия Григорьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.06.1960

Сын: Иващенко Александр Ильич

Мать ребёнка: Василевская Лидия Александровна

Село Ивановка, Балаковский район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василевская Лидия Александровна

Смерть
03.05.2009
Пенза, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Пенза, Россия
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