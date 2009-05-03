Иващенко Илья Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения26.12.1927
Дата смерти03.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1927
Рождение ребёнка
03.06.1960
Мать ребёнка: Василевская Лидия Александровна
Село Ивановка, Балаковский район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.2009
Пенза, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Пенза, Россия