Василевская (Бородина) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевская (Бородина) Лидия Александровна

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Место рождения

Пенза, Россия

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, Россия
Рождение ребёнка
03.06.1960

Сын: Иващенко Александр Ильич

Отец ребёнка: Иващенко Илья Порфирьевич

Село Ивановка, Балаковский район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иващенко Илья Порфирьевич

Смерть
2013
г. Пенза, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Пенза, Россия
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