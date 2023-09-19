Василевская (Бородина) Лидия Александровна
Место рожденияПенза, Россия
Дата рожденияОколо 1928
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1960
Отец ребёнка: Иващенко Илья Порфирьевич
Село Ивановка, Балаковский район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013
г. Пенза, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Пенза, Россия