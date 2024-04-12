Иващенко Порфирий Иванович
Место рождения
Дата рождения21.02.1892
Дата смерти23.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1892
Отец: Иващенко Иван Иванович
Мать: Иващенко Марфа Авдеевна
Бракосочетание
27.01.1913
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Иващенко Александр Порфирьевич
Мать ребёнка: Иващенко Евдокия Григорьевна
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Рождение ребёнка
02.08.1915
Дочь: Орлова Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: Иващенко Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
12.11.1922
Дочь: Пешнютина Анна Порфирьевна
Мать ребёнка: Иващенко Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
22.01.1925
Дочь: Чекменева Нина Порфирьевна
Мать ребёнка: Иващенко Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
26.12.1927
Сын: Иващенко Илья Порфирьевич
Мать ребёнка: Иващенко Евдокия Григорьевна
Смерть
23.11.1960
Причина смерти: Гипертония
Похороны
Неизвестно