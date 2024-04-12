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Иващенко Порфирий Иванович

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Место рождения

Ваганичи, Чернігівська область

Дата рождения

21.02.1892

Дата смерти

23.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1892

Отец: Иващенко Иван Иванович

Мать: Иващенко Марфа Авдеевна

Ваганичи, Чернігівська область
Бракосочетание
27.01.1913

Жена: Иващенко Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Иващенко Александр Порфирьевич

Мать ребёнка: Иващенко Евдокия Григорьевна

?
Рождение ребёнка
02.08.1915

Дочь: Орлова Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Иващенко Евдокия Григорьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
12.11.1922

Дочь: Пешнютина Анна Порфирьевна

Мать ребёнка: Иващенко Евдокия Григорьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.01.1925

Дочь: Чекменева Нина Порфирьевна

Мать ребёнка: Иващенко Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
26.12.1927

Сын: Иващенко Илья Порфирьевич

Мать ребёнка: Иващенко Евдокия Григорьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
23.11.1960
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Гипертония
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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