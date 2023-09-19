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Иващенко Александр Порфирьевич

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Место рождения

?

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Иващенко Порфирий Иванович

Мать: Иващенко Евдокия Григорьевна

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иващенко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иващенко Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иващенко Анастасия

Смерть
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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