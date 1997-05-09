Чекменева (Иващенко) Нина Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1925
Дата смерти09.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1925
Рождение ребёнка
06.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекменёв Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
21.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекменёв Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Чекменёв Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекменёв Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Чекменёв Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1997