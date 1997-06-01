Чекменёв Дмитрий Петрович
Место рожденияЧерниговская губерния (возможно)
Дата рождения14.11.1919
Дата смерти01.06.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1919
Отец: Чекменёв Петр
Черниговская губерния (возможно)
Рождение ребёнка
06.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекменева Нина Порфирьевна
Рождение ребёнка
21.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекменева Нина Порфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Чекменева Нина Порфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекменёв Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Чекменева Нина Порфирьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1997