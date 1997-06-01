Чекменёв Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекменёв Дмитрий Петрович

Чекменёв Дмитрий Петрович

avatar

Место рождения

Черниговская губерния (возможно)

Дата рождения

14.11.1919

Дата смерти

01.06.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1919

Отец: Чекменёв Петр

Мать: не указана

Черниговская губерния (возможно)
Рождение ребёнка
06.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекменева Нина Порфирьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
21.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекменева Нина Порфирьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Чекменева Нина Порфирьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекменёв Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Чекменева Нина Порфирьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекменева Нина Порфирьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
01.06.1997
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close