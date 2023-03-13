Клоковъ Ефимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Сын: Клоковъ Иванъ
Мать ребёнка: Клокова Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Подшивалова (Клокова) Варвара
Мать ребёнка: Клокова Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Клоковъ Степанъ
Мать ребёнка: Клокова Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Куклева (Клокова) Матрена
Мать ребёнка: Клокова Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Клокова Агафья
Мать ребёнка: Клокова Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Клоковъ Давыдъ
Мать ребёнка: Клокова Лукерья Григорьева