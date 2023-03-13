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Клоковъ Ефимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Клоковъ Михаилъ Ивановъ

Мать: (Клокова) Наталья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Лукерья Григорьева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Клоковъ Иванъ

Мать ребёнка: Клокова Лукерья Григорьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Подшивалова (Клокова) Варвара

Мать ребёнка: Клокова Лукерья Григорьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Клоковъ Степанъ

Мать ребёнка: Клокова Лукерья Григорьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Куклева (Клокова) Матрена

Мать ребёнка: Клокова Лукерья Григорьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Клокова Агафья

Мать ребёнка: Клокова Лукерья Григорьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Клоковъ Давыдъ

Мать ребёнка: Клокова Лукерья Григорьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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