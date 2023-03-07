Подшивалова (Клокова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшивалова (Клокова) Варвара

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Место рождения

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Клоковъ Ефимъ

Мать: Клокова Лукерья Григорьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Подшиваловъ Степанъ

Отец ребёнка: Подшиваловъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Подшиваловъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Подшиваловъ Прокофий

Отец ребёнка: Подшиваловъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подшиваловъ Герасимъ

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