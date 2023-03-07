Подшивалова (Клокова) Варвара
Место рождения
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Клоковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Подшиваловъ Степанъ
Отец ребёнка: Подшиваловъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Подшиваловъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Подшиваловъ Прокофий
Отец ребёнка: Подшиваловъ Герасимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подшиваловъ Герасимъ